Gewapende beroving: getuigen gezocht

De slachtoffers stonden bij een pand aan De Veken, toen zij door gewapende mannen werden belaagd en beroofd van hun persoonlijke bezittingen. De daders gingen er na de beroving vandoor in een personenauto en de politie wist even later twee verdachten op te sporen. Deze verdachten, Amsterdammers van 17 en 18 jaar, werden aangehouden en overgebracht naar het politiebureau, waar zij werden ingesloten.

De recherche onderzoekt wat zich precies heeft afgespeeld en is nog op zoek naar meerdere verdachten.

Getuigenoproep

De recherche doet onderzoek en is op zoek naar mensen die mogelijk getuige zijn geweest van de beroving voor een bedrijfspand aan De Veken, rond 03.05 uur.

Heeft u iets gezien op De Veken of in de directe omgeving in de nacht van zaterdag op zondag, dat te maken kan hebben met de beroving?

Heeft u andere informatie die de politie verder kan helpen in dit onderzoek?

Belt u dan met de recherche in Alkmaar via tel.nr. 0900-8844. Liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr. 0800-7000.

Vermeldt u er a.u.b. zaaknummer 2020255586 bij.

