Getuigen gezocht inbraak woonboot Regentesseplantsoen

Omstreeks 03.55 uur kwam de melding binnen van een inbraak. De 86-jarige bewoner vertelde dat vlak daarvoor twee mannen in zijn woonboot hadden ingebroken. De bewoner werd door het kabaal wakker en probeerde de twee nog te verjagen uit zijn woning. De mannen sommeerden hem om terug te gaan naar zijn slaapkamer en hebben de woning verder doorzocht. Ze zijn er vervolgens met zijn pinpas vandoor gegaan.

Getuigenoproep

De politie is op zoek naar beelden of getuigen die mogelijk meer weten van deze inbraak aan het Regentesseplantsoen. De twee mannen hadden donkere jassen aan en zijn na de inbraak gevlucht op een scooter via de Nieuwe Haven in de richting van de Kleiweg. Hebt u meer informatie? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Anoniem melden kan ook via 0800-7000.