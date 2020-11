Zoetermeerder aangehouden voor bezit en handel zwaar vuurwerk

Begin november kwam er via een melding binnen dat er bij een school illegaal vuurwerk werd afgestoken. Na onderzoek kwam de politie uiteindelijk uit bij de 18-jarige Zoetermeerder. Deze had in zijn woning, meerdere dozen met zwaar, illegaal vuurwerk liggen. Bij een doorzoeking trof de politie onder meer 246 cobra’s en 1540 nitraten aan. De man is aangehouden voor het bezit van en handelen in zwaar, illegaal vuurwerk.

Illegaal vuurwerk

Vuurwerk veroorzaakt elk jaar weer forse (brand)schade en lichamelijk letsel. Vervoer over de weg en opslag in een woonwijk creëert extra veiligheidsrisico’s. Je moet er niet aan denken dat vuurwerk, soms met de kracht van een granaat, ontploft in een woonwijk. Daarom waarderen wij het des te meer als alerte mensen de politie waarschuwen bij het vermoeden van illegaal of zelfgemaakt vuurwerk. Vermoedt u dat iemand dit in huis heeft, twijfel niet en bel 0900-8844. Liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.