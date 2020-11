Opmerking leidt tot gebroken neus

Rond 22.50 uur liet het slachtoffer zijn hond uit op de Tureluur in Hoogvliet. In de directe omgeving is een speeltuintje waar regelmatig jeugd hangt. De 52-jarige man sprak de jongeren aan en vroeg hen om minder herrie te maken en hun rommel op te ruimen. Direct kwam het tot een handgemeen waarbij ongeveer 15 jongeren betrokken waren. Zijn 25-jarige zoon, die zijn vader te hulp schoot werd ook geslagen en geschopt en hield hier een gebroken neus aan over. Gealarmeerde agenten stelden direct een onderzoek in de directe omgeving in. Hierbij zijn enkele namen van jongeren genoteerd. Op dat moment was niet duidelijk of zij betrokken waren bij de vechtpartij. Ook zijn beelden door agenten veilig gesteld.

Getuigen

De politie is opzoek naar getuigen. Wie weet welke jongeren er op vrijdagavond in het speeltuintje dichtbij de Tureluur aan het ‘hangen’ waren. Wie weet wie de man en de jongen mishandeld hebben. Wie heeft er beelden en die nog niet gedeeld. Bel 0900-8844 of via M 0800-7000.

