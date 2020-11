Wie greep in bij mishandeling beveiligster Koperwiek?

Het was die middag rond 15.50 uur toen er een groepje van drie mannen zich ophield rond de beveiligster in winkelcentrum De Koperwiek. Even later pakte een van de mannen haar vast bij haar keel en kreeg ze een duw in haar rug. Een man in het winkelcentrum zag het gebeuren en greep in. De drie gingen er snel vandoor. In het onderzoek kwam er meteen een verdachte naar voren die inmiddels is aangehouden. Graag zouden we met meer getuigen willen spreken en heel graag willen weten wie de held was die ingreep bij de mishandeling van de beveiligster. Heeft u info? Bel dan met 0900-8844 of vul onderstaand tipformulier in.