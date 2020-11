Bewoner bedreigt agent na melding geluidsoverlast

Agenten kwamen op zondag 29 november rond 20.00 uur bij de woning van de verdachte aan. Er was een melding binnen gekomen dat er een feestje bezig zou zijn. Daarbij zou harde muziek te horen zijn. Toen de dienders bij het pand aan kwamen hoorde ze inderdaad hoorde muziek. Een van de agenten was op de dak van een schuur geklommen op de overlast te kunnen constateren. Hij trok vervolgens met zijn zaklamp de aandacht van de aanwezigen. De bewoner kwam naar buiten en begon direct te agent te beledigen en bedreigde hem met de dood. Daarop is de man aangehouden. Hij is vastgezet voor verder onderzoek.