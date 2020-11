Ernstige mishandeling Roosendaal in Opsporing Verzocht

De vrouw fietste die nacht vanuit het centrum van Roosendaal richting de wijk Tolberg. Nadat ze van haar fiets werd geslagen, raakte ze buiten bewustzijn. Toen ze wakker werd, zag ze haar vermoedelijke belager op een fiets vertrekken richting de Dubbelberg. Opvallend is dat er niets is weggenomen, dus het lijkt niet om een beroving te gaan. Doordat het slachtoffer enige tijd buiten bewustzijn was, is het onduidelijk wat er met haar is gebeurd. Mogelijk had de dader een seksueel motief. Door de klap had het slachtoffer een opgezwollen wang en oogkas en een bloedende mond. Later bleek dat ze ook zware hersenschudding had opgelopen. Op camerabeelden uit de omgeving zijn mogelijke enkele belangrijke getuigen te zien die getoond zullen worden in Opsporing Verzocht.