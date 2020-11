Politie nog geen zicht op verdachte(n) vuurwerkbom

Verder wordt er vanaf zondag een buurtonderzoek gehouden. Deze is nog niet afgerond. Bewoners die niet thuis zijn, ontvangen een brief. Zij worden gevraagd om hierop te reageren. Er volgt nog een digitaal buurtonderzoek bij deelnemers aan Burgernet in de wijde omgeving van de woning. Zondagavond en -nacht heeft de politie in de omgeving van de woning van de burgemeester een zogenaamd passantenonderzoek verricht. Hierbij zijn voorbijgangers bevraagd. Verder zijn agenten in Hoogerheide op zoek gegaan naar camerabeelden, die van meerwaarde kunnen zijn in het opsporingsonderzoek. De politie is bezig om alle informatie en sporen te analyseren en te onderzoeken.