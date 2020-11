Fors geldbedrag in woning gevonden

De politie gaat ervan uit dat er sprake is van zogenaamde spookbewoning. Daarbij verblijft iemand in een woning zonder dat hij of zij staat ingeschreven en betaalt daar vaak aan een tussenpersoon een geldbedrag voor. In de regel gaat het om mensen die om uiteenlopende redenen niet gevonden willen worden. Omdat de beide personen in beperkingen zitten, kan er momenteel geen aanvullende informatie worden verstrekt.