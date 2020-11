Politie start onderzoek naar overleden vrouw in woning

De politie is druk bezig om te onderzoeken wat zich precies in de woning heeft afgespeeld. Momenteel is nog niet duidelijk hoe de vrouw om het leven is gekomen. Ook is niet duidelijk of de overleden vrouw de bewoonster van de woning is. De politie is in en rond de woning aan het Brucknerlaantje bezig geweest met technisch en tactisch onderzoek. Agenten zijn woensdagavond direct de wijk in gegaan om een buurtonderzoek te starten.