Incident Utrecht Centraal na onderzoek geen verdachte situatie meer

De politie kreeg rond 19.00 uur de melding dat een treinpassagier iets verdachts of zorgelijks zou hebben geroepen. Meteen daarop startte het onderzoek. Uit voorzorg werd het station ontruimd en afgezet. Het treinverkeer van en naar Utrecht Centraal werd korte tijd stilgelegd en er werden twee aanhoudingen verricht.

Het onderzoek ging daarna verder. Hieruit bleek dat er geen sprake was van explosieven of wapens. Bij nader onderzoek bleek dat de twee personen die zijn aangehouden niets met het incident te maken hadden. Zij zijn geen verdachten meer en in vrijheid gesteld. De politie is met hen in contact voor nazorg. Onderzoek van de recherche, de inzet van specialisten en verhoor van getuigen wees uiteindelijk uit dat er geen sprake was van een dreiging. Het onderzoek is afgerond.

Ziet u een verdachte situatie?

De politie rukte gisteren groot uit. Uit uitgebreid rechercheonderzoek is vandaag gebleken dat er geen sprake was van een dreigende situatie. Laat dit u er niet van weerhouden om de politie te bellen als u iets verdachts ziet of hoort. De politie komt liever een keer te veel dan te weinig. Bij spoed belt u 112 (of 0800 8112 voor doven en slechthorenden). Twijfelt u of er sprake is van spoed of een levensbedreigende situatie? Bel dan ook altijd het alarmnummer op 112. Voor niet-spoedeisende zaken kunt u bellen met 0900 8844 (of 0900 1844 voor doven en slechthorenden). U kunt uw tip ook anoniem melden via Meld Misdaad Anoniem.