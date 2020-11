Politie zoekt getuigen overval Neringweg

Omstreeks 21.25 uur kwam er een man binnen via de voordeur. Er waren geen klanten in de zaak. De man liep naar de balie toe en schreeuwde: ‘Kassa leeg halen of ik schiet!’. Dit deed hij met een op een wapen gelijkend voorwerp in zijn hand die hij verborg onder zijn jas. De verdachte is na de graai in de kassa weer weg gegaan via de voordeur en is toen rechtsaf weg gelopen in de richting van de achterzijde van het postkantoor aan de Poststraat.

Signalement

De verdachte is een man met een licht getinte huidskleur en vermoedelijk een stoppelbaard. Zijn leeftijd is ongeveer 25 jaar. Hij droeg een zwarte dunne jas met een capuchon en hij had een grijs gekleurde spijkerbroek aan. Zijn postuur is licht gezet en hij is waarschijnlijk tussen de 1.60 a 1.65 meter lang.

Getuigenoproep

Wie heeft iets gezien rondom de pizzeria aan de Neringweg in Lelystad op dinsdagavond 3 november tussen 21.00 en 21.45 uur? Heeft u informatie over de overval of weet u wie hierbij betrokken is geweest? Neemt u dan contact op via de opsporingstiplijn op 0800-6070 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of vul onderstaand tipformulier in.