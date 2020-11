Gewapende overval, politie zoekt getuigen

Rond 19:00 uur drongen twee gewapende mannen de woning aan de Pergola binnen en bedreigden en mishandelden de aanwezigen. Na enig moment verlieten zij de woning en vertrokken in onbekende richting. Eén 49-jarige man uit Hoorn raakte hierbij gewond en werd met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De twee andere betrokkenen werden opgevangen door de politie. Zij raakten niet gewond. Bij de overval is een ketting buitgemaakt.

Van de twee daders is weinig bekend. Het gaat om twee mannen van circa 30-35 jaar. Beiden droegen zwarte kleding.

Getuigenoproep

De politie doet onderzoek en wil graag in contact komen met mensen die informatie hebben over de overval. Heeft u iets gezien of gehoord? Mocht u op een andere manier weten wie bij de overval betrokken zijn, of heeft u andere informatie over deze zaak? Neem dan contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844.

Informatie delen kan ook anoniem: bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden. U kunt ze uploaden via dit formulier onder vermelding van zaaknummer 2020235407.

2020235407