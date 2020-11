Winkeldiefstal en wapens

Omstreeks 10.20 uur kreeg de politie melding dat er drie mannen uit een taxi waren gestapt. Zij hadden een grote tas bij zich waarin zij, uit het zicht tussen geparkeerd staande auto’s in, aan het rommelen waren. De melder vertrouwde de situatie niet, te meer omdat de mannen mondkapjes droegen en hun capuchon diep over hun ogen hadden getrokken. Kort daarop kwam er een tweede melding binnen dat er kleding was gestolen vanuit een winkel. Mogelijk ging het om dezelfde mannen.

In het centrum trof de politie de 24-jarige verdachte. Hij werd herkend als degene die in een winkel een jas had gestolen. Op de vlucht had hij de jas al ergens achter gelaten, zodat deze terug naar de winkel kon.



Politiemensen in het centrum kwamen de twee andere verdachten tegen op de Grote Noord. Beiden bleken bij fouillering een vuurwapen bij zich te hebben. Alle drie verdachten zijn aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. Hier zijn zij ook in verzekering gesteld.

De twee vuurwapens zijn in beslag genomen. Deze wapens worden technisch onderzocht. Hieruit moet blijken of ze geschikt zijn om mee te schieten of dat zij alleen geschikt zijn om mee te dreigen.



2020234958