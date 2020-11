Babbeltrucs in coronatijd

De meeste oplichters aan de voordeur doen zich voor als medewerker van de GGD, thuiszorgmedewerker of als monteur. De politie waarschuwt om nooit onbekenden in je woning te laten, ook al hebben ze een goed verhaal en zijn ze heel aardig. Deze oplichters komen vaak zonder afspraak.



Wat zijn babbeltrucs?

Diefstal door een ‘babbeltruc’ komt vaker voor: onbekenden bellen bij u aan en gebruiken een mooie smoes om binnen te komen. Vervolgens stelen zij uw geld en andere waardevolle bezittingen. Het gebeurt voornamelijk aan de voordeur. Dieven zijn zeer behendig met hun smoezen. De politie is alert op deze vorm van diefstal.



De meest actuele smoezen:



GGD-medewerker en thuiszorgmedewerker

De laatste tijd horen we weer veel de “medewerker van de GGD” die een coronatest in de woning bij slachtoffers willen afnemen. Of de “GGD-medewerker” zegt dat hij/zij komt om de woning te ontsmetten in verband met corona. En dan staat de thuiszorgmedewerker, die u niet kent, onverwachts op de stoep. Terwijl het slachtoffer misschien helemaal geen thuiszorg heeft of de hulp de dag daarvoor al geweest is.



Monteur

Ook de monteurstruc wordt veel gebruikt. Medewerkers van een waterleiding- of nutsbedrijf die de meterstanden komen opmeten. Een woningbouwvereniging die een lekkage komt verhelpen in de woning. Deze “medewerkers” komen binnen en laten uw voordeur op een kier. Terwijl de medewerker u aan de praat houdt, komt een handlanger uw woning binnen en steelt geld en goederen uit de woning.



Bankmedewerker

Of een bankmedewerker die eerst telefonisch met u contact opneemt en met een smoes het slachtoffer overhaalt om zijn pincode te geven. Korte tijd later staat een andere bankmedewerker aan de deur staat om de bankpas op te halen. Soms knipt de bankmedewerker onder toeziend oog van het slachtoffer de bankpas door, waarbij de magneetstrip en chip in tact blijven en de bankpas dus nog gebruikt kunnen worden. Vervolgens gaat de bankmedewerker er met de pinpas vandoor en wordt geld van de rekening gestolen.



Nieuwe buren

Regelmatig lezen wij ook over twee onbekenden die onaangekondigd voor de deur met een bos bloemen. Ze stellen zich voor als de nieuwe buren en vragen of ze binnen mogen komen. De bos bloemen laten ze achter, maar ze nemen spullen van waarde mee. Ook stellen de nieuwe buren zich vaak voor en nemen dan eten mee voor het slachtoffer. Dat eten was “toevallig” over van een feestje. Ze zeggen dan bijvoorbeeld: “Kom, ik zet het wel even voor u in de keuken” en lopen dan zo naar binnen en laten de voordeur op een kier.



Oude bekende

Ook zijn er gevallen bekend waarbij een onbekende een slachtoffer aanspreekt bij een supermarkt: “He, hoe gaat het met u? U kent mij toch nog wel? Van vroeger!”. Vervolgens komt er een geprepareerd gesprek op gang, waarbij er behoorlijk op het slachtoffer ingepraat wordt. Al snel weet de oplichter hierdoor achter de adresgegevens van het slachtoffer te komen en staat de oplichter korte tijd later voor de deur van het slachtoffer. Met deze smoes komt hij/zij de woning binnen. Hondsbrutaal!



Hoe doe ik aangifte van een babbeltruc?

Bel met de algemene meldlijn 0900-8844 als de dader verdwenen is. Bel met 112 als de dader nog in de buurt is!



Tips om een babbeltruc te voorkomen

Kijk voor u opendoet, eerst wie heeft aangebeld. Kent u de persoon niet en vertrouwt u het niet? Vraag dan eerst wie hij/zij is en wat hij komt doen. Vertrouwt u het nog niet? Bel 112.

Laat nooit onbekenden uw huis binnen, hoe betrouwbaar of onschuldig ze ook ogen. Om aan hun buit te komen maken sommige dieven gebruik van geweld.

Wilt u iets pakken, bijvoorbeeld uw telefoon of geld? Laat mensen dan buiten wachten en doe uw deur dicht. Neem nooit uw portemonnee mee naar de deur. Het is ook handig om een klein geldbedrag vlakbij de voordeur neer te leggen (in de meterkast bijvoorbeeld).

In dit bestand vindt u een meer tips om een babbeltruc te voorkomen.