Betrapt op rijden onder invloed drugs

Agenten lieten de man rond 21.15 uur blazen, maar deze test wees uit dat de 22-jarige Rotterdammer niet gedronken had. Daarna werd een speekseltest bij de man afgenomen. Hieruit bleek dat de man onder invloed was van amfetamine en cocaine. In zijn auto werd ook nog een gebruikershoeveelheid hennep aangetroffen.

De man is meegenomen naar het politiebureau. Daar kwam een GGD-arts ter plekke om van de Rotterdammer een bloedafname te doen. Dat bloedmonster wordt opgestuurd naar het NFI die het verder onderzoekt. Als bekend wordt wat de uitslag hiervan is dan neemt een Officier van Justitie een beslissing over de verdere afhandeling van deze zaak.

Voor nu kreeg de man een rijverbod van vierentwintig uur.