Burenruzie loopt uit de hand

Eén van de buren verklaarde dat hij rond 15.45 uur zwaar was mishandeld door zijn buurman. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd en wordt daar onderzocht en behandeld aan zijn verwondingen. Door de politie is een korte verklaring opgenomen van de man. Wanneer hij daartoe in staat is wordt een uitgebreidere verklaring van hem opgenomen.

De betreffende buurman zal op een later tijdstip door de politie gehoord worden. Mogelijk is hij ook naar het ziekenhuis gegaan omdat hij zelf ook gewond was geraakt.