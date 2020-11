Nep postbezorger aangehouden wegens fraude met pinpas

Een ouder echtpaar uit Heikant was eerder door een ‘medewerker van een bank’ benaderd met een smoes dat hun bankpas samen met de PIN-code ingeleverd moest worden omdat er verdachte transacties zouden zijn gedaan. De pas zou bij hen thuis worden opgehaald door een medewerker van een postbedrijf.

Het echtpaar ging in eerste instantie mee in het verhaal, maar kreeg toch twijfels. Ze vroegen een buurman om hen te helpen en de politie te bellen om het verhaal uit te leggen.

Nadat de politie was gebeld, bleek dat er voor dinsdagmiddag een afspraak was gemaakt met ‘de bank’ om de pas en de PIN-code bij het echtpaar thuis op te halen. Vaak wordt er dan gezegd dat dit een extra service is van de bank, omdat de betrokkenen dan “lekker zelf de deur niet uithoeven”. Klinkt heel erg aardig natuurlijk, maar uiteindelijk is het ronduit gemeen wat deze oplichters doen. Gelukkig kreeg dit echtpaar op tijd het gevoel dat er iets niet klopte… Agenten zijn in de buurt van de betreffende woning gebleven en zagen op een zeker moment een man in kleding van een postbedrijf bij het oudere echtpaar aanbellen. De man is meteen aangehouden nadat hij de pas in ontvangst nam.