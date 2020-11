Twee auto's uitgebrand, politie zoekt getuigen

Om deze zaak op te kunnen lossen is de politie op zoek naar getuigen. Hebt u iets verdachts gezien in of in de nabijheid van de Krabstraat dat met deze brand te maken kan hebben, dan wordt u verzocht contact op te nemen met de politie. Dat kan via het algemene telefoonnummer van de politie (0900-8844) of via What’s App (06-12207006). Vermeld bij uw contact graag zaaknummer 2020-290287. Wanneer u wel informatie hebt, maar deze, om wat voor reden dan ook, niet met de politie wilt delen, dan kunt u uw informatie ook kwijt bij Meld Misdaad Anoniem. U kunt deze organisatie bereiken via hun website (www.meldmisdaadanoniem.nl) of via telefoonnummer 0800-7000.

Van de auto-eigenaren is een aangifte opgenomen. Ook gaat de politie nog een buurtonderzoek doen.