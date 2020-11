Getuigen gezocht van drie straatroven

In alle gevallen is door de slachtoffers aangifte gedaan bij de politie. Wij zijn een onderzoek opgestart. Daarbij zijn we op zoek naar getuigen of mensen die er mogelijk iets meer over weten. Er is een summier signalement van de verdachte:

- Jonge man, 17/18 jaar oud, 1.75 tot 1.80 lang, licht getint. In alle gevallen droeg de dader donkere kleding.