Vuurwapen en munitie in beslag genomen

De politie had informatie verkregen dat zich daar mogelijk spullen konden bevinden, die verband hielden met de internationale georganiseerde hennepteelt. Naar aanleiding van de doorzoeking in Sittard is nog niemand aangehouden.

Het onderzoek naar de georganiseerde hennepteelt is nog niet afgerond. De politie sluit niet uit dat er nog meerdere aanhoudingen volgen in dit onderzoek.



Onderzoek

Op donderdag 22 oktober jl. zijn er op tientallen plaatsen in Nederland, België en Spanje doorzoekingen geweest in het kader van een onderzoek naar internationale georganiseerde hennepteelt. Hierbij werden in totaal vijftien verdachten aangehouden (vier in Nederland, een in België en tien in Spanje). Meerdere auto’s, motoren, informatiedragers, geldbedragen zijn tijdens deze actiedag in beslag genomen.