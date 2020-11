Vier verdachten aangehouden na geweldincident

Ter Apel - De politie heeft woensdagavond vier bewoners van het AZC aan de Ter Apelervenen aangehouden. Een van hen had een beveiligingsmedewerker bedreigd met een mes, waarna de politie was gewaarschuwd. Agenten wilden deze verdachte aanhouden, waarop enkele andere bewoners zich er mee bemoeiden en de aanhouding probeerden te voorkomen. Politiemensen werden bekogeld met allerlei voorwerpen, waaronder grote glasscherven, en bedreigd. Een van de agenten heeft een van de verdachten in zijn voet geschoten. Een andere verdachte is aangehouden met behulp van een politiehond, en er is pepperspray gebruikt. De vier verdachten die zijn aangehouden, zijn 20, 21, 25 en 27 jaar oud. Ze worden verdacht van bedreiging, poging tot doodslag en vernieling. De politie doet een nader onderzoek naar de feiten waaraan deze verdachten zich schuldig hebben gemaakt. Het gebruik van het vuurwapen door de politie wordt zoals gebruikelijk onderzocht door de Rijksrecherche.