Drie minderjarigen aangehouden na vuurwerkvondsten in Elst

Heb je vermoedens van illegaal vuurwerk dat ligt opgeslagen in je omgeving? Of is er sprake van overlast? Melden kan altijd via 0900-8844. Ook anoniem melden is een optie via 0800-7000. De schade kan gigantisch zijn als er iets misgaat met het opgeslagen vuurwerk. Het opsporen en in beslag nemen van dit vuurwerk heeft dan ook hoge prioriteit.

