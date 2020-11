Aanhoudingen na berovingen bij afspraken via datingapps

Zes aanhoudingen in drie zaken

Op donderdag 22 oktober is een 19-jarige Utrechter aangehouden die een 48-jarig slachtoffer had bedreigd, afgeperst en beroofd op een afspraak. Op 28 oktober zijn twee jongens van 16 en 17 jaar en een man van 19 jaar (alle drie uit Utrecht) en een 18-jarige man uit Zeist aangehouden voor de beroving van een 30-jarig slachtoffer op maandag 26 oktober tijdens een afspraak. Op 31 oktober is een 18-jarige vrouw uit Utrecht aangehouden die een afspraak had met een 55-jarig slachtoffer dat beroofd werd op hun afspraak eerder die dag.

Wees terughoudend

Het gaat om verschillende datingapps, waarbij er meer risico zit in apps waarbij anonimiteit voorop staat. We willen een paar aanbevelingen doen: wees gezond wantrouwig als het gaat om een onbekend contact. Probeer meer informatie in te winnen door bijvoorbeeld actuele foto’s te vragen en te bellen vóór het afspreken. Wees terughoudend met het geven van persoonlijke informatie zoals adres, telefoonnummer of privéfoto’s aan een onbekend contact. Spreek bij voorkeur af in het zicht van andere mensen en niet thuis, op een verlaten plaats of in het donker. Word je slachtoffer van een beroving en/of word je mishandeld bij een afspraak, bel direct 112 en onthoud het signalement en vluchtrichting van de dader.

Doe aangifte!

Mensen die dit meegemaakt hebben en nog geen aangifte hebben gedaan, vragen we om dit alsnog te doen. Wanneer het gaat om een LHBTI-contact, kan een collega van ons team Roze in Blauw helpen bij de aangifte met extra expertise op dit gebied. Ook kunnen we slachtofferzorg betrekken. We lossen deze zaken heel graag op.