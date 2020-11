Getuigenoproep plofkraak Kapittelweg Hilversum

De politie kreeg rond 02.30 meldingen van harde knallen. Getuigen zagen vervolgens twee of drie personen wegrijden op een scooter. Deze reed over het fietspad door de wijk Kerkelanden in de richting van de Vreelandseweg.

De politie ging direct ter plaatse. Snel werd het duidelijk dat het om een plofkraak ging. Naast de kapotte gevel zijn ook ruiten van andere panden gesneuveld. Verschillende specialisten van de politie werden opgeroepen. Ook de brandweer en EOD arriveerden. Uit voorzorg werd een ambulance opgeroepen.

Zoektocht

Er is direct een zoektocht gestart naar de verdachten op de motorscooter. Ze werden niet meer gevonden. Het is nog onduidelijk of er iets is buitgemaakt. De omgeving van de automaat is afgezet en een technisch onderzoek is opgestart. Ook zal er een buurtonderzoek plaatsvinden.

Iets gezien?

Rechercheurs willen graag de hulp van omwonenden inroepen. Als er getuigen zijn, die zich nog niet gemeld hebben, dan horen we die uiteraard graag. Verder zijn we op zoek naar omwonenden die een camera aan hun woning hebben hangen.

De verdachten (twee of drie personen) zijn op één scooter weggereden. Misschien heeft iemand ze zien rijden. Het is mogelijk dat die scooters ergens gedumpt zijn of ingeladen in een voertuig. Het kan ook dat iemand iets is opgevallen in de omgeving van de automaat. Er zijn veel puzzelstukjes die ons naar de daders zouden kunnen leiden. Alle informatie helpt!

Anoniem

Er zijn misschien ook mensen, wellicht uit de directe omgeving van de daders, die weet hebben van deze plofkraak, maar deze informatie, uit angst, niet kunnen delen. Voor deze mensen staat ons Team Criminele inlichtingen klaar. Uw identiteit blijft gegarandeerd uit de processtukken. De verdachte of zijn advocaat zullen nooit uw gegevens krijgen. Anoniem melden kan online via Meld Misdaad Anoniem of 0800-7000.

Hoe kunt u ons bereiken met informatie of camerabeelden?

Via het meldformulier (banner) onderaan dit bericht of door te bellen met 0900-8844. Anoniem melding doen kan dus ook via Meld Misdaad Anoniem.