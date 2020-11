Winkeldief bespuugt agenten

De twee agenten zijn per direct in quarantaine geplaatst in afwachting van een corona-test. De verdachte werd ook getest.



David van Eijndthoven, teamchef politie West-Utrecht: 'Iemand bespugen is al smerig genoeg, maar in deze corona-tijd is het al helemaal onacceptabel gedrag. Mocht de verdachte echt corona hebben dan besmet hij iemand bewust. Een dergelijke actie heeft niet alleen veel impact op de collega’s, maar ook hun gezinnen. En doordat twee collega's0

nu in quarantaine zitten heeft dat ook gevolgen voor de capaciteit; minder agenten kunnen worden ingezet.'