Overval winkel mislukt

Duivendrecht - Woensdagmiddag 4 november 2020 omstreeks halfzes hebben twee jongemannen geprobeerd een winkel te overvallen aan de Van der Madeweg in Duivendrecht. Het winkelpersoneel had de winkel net afgesloten en verlaten toen de overvallers hen met een wapen bedreigden. De overvallers bleken dit niet goed getimed te hebben en gingen er snel vandoor toen iemand op afstand naar ze riep. Ze vertrokken vervolgens met de fiets in de richting van de Flinesstraat. Het winkelpersoneel is geschrokken maar niet gewond geraakt.