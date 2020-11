Getuigenoproep winkeldiefstal met geweld Voorburg

Signalement

De man maakte een geldbedrag buit en rende daarna de winkel uit in een onbekende richting. Camerabeelden voorzien ons van het volgende signalement:

Man

Ongeveer 20 jaar oud

Donker getint

Kort gemillimeterd haar, bijna kaal

Ongeschoren

Ongeveer 1.75 cm lang

Donkere kleding

Geen mondkapje.

Getuigen

Wij komen graag in contact met getuigen. Heeft u wat gezien of gehoord? Of heeft u camerabeelden die ons kunnen helpen bij het onderzoek? Dan kunt u contact opnemen met de politie via 0900 8844. Wilt u liever anoniem blijven? Dan kunt u bellen met Meld misdaad Anoniem via 0800 7000