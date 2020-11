Belangrijke facilitator betaallink-fraude opgepakt

Met een phishing panel komt een slachtoffer via het klikken op een valse (betaal)link uit bij de valse site van de bank. Degenen achter het panel zien dan de door het slachtoffer ingevoerde gegevens. Daarmee kan vervolgens worden ingelogd op de echte bankensite van het slachtoffer, waarna de rekening wordt geplunderd.

Nickname

Het onderzoek naar deze verdachte duurde bijna een jaar. Politie en OM waren de nickname van de bouwer in een ander onderzoek naar een criminele phishing organisatie tegengekomen. Die nickname bleek vaker voor te komen, en er werd een onderzoek opgestart gericht op het achterhalen van de identiteit van de bouwer. Uiteindelijk werd hij in Oost-Nederland gevonden

Bij zijn aanhouding had de man een geladen vuurwapen binnen handbereik. Uit het onderzoek bleek verder dat hij vermoedelijk al zeker twee jaar actief was.

Groei phishing

De groei van cybercrime zit de afgelopen jaren vooral in een toename van phishing, zoals ook de Fraudehelpdesk bekendmaakte. Daarbij lijkt de drempel om dit soort criminaliteit te begaan relatief laag; heb je een panel, een netwerk van ronselaars, cashers en geldezels, dan kun je aan de slag. Met deze vorm van criminaliteit wordt schade aan het vertrouwen in het financiële verkeer toegebracht, en het brengt financiële schade aan slachtoffers en banken toe. Vandaar ook dat politie en OM het erg belangrijk vinden degenen achter de panels te ontmaskeren en vervolgen.

Cybercrime as a service

De aanpak van ‘cybercrime as a service’ staat ook hoog op de agenda van het LOCO, het Landelijk Operationeel Cybercrime Overleg. In het LOCO heeft elke politie-eenheid en parket een bepaald cybercrime thema onder zich. Zo wordt expertise per specialisatie opgebouwd.

De verdachte werd op maandag 19 oktober aangehouden in zijn woonplaats. Hij zit sinds die datum vast. Woensdag 4 november besloot de raadkamer van de rechtbank hem in ieder geval vast te houden tot aan de eerste (vermoedelijk pro forma) zitting over drie maanden.

Onderzoek afnemers

De politie is nog bezig met het onderzoek naar de afnemers van de verdachte. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Daarnaast doet het team nog onderzoek naar het geld dat de 19-jarige heeft verdiend. Dat is mogelijk al 100.000 euro.