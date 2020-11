Politie pakt online oplichter

Internetoplichting is heel breed, maar gaat sowieso over al die gevallen waarin gebruikers van een online handelsplaats advertenties plaatsen of een product te koop aanbieden, vervolgens geld ontvangen van een koper, maar daarna de producten niet leveren, nepproducten of kapotte producten leveren. Om te voorkomen dat u slachtoffer wordt van internetoplichters, raadt de politie kopers en verkopers aan altijd zorgvuldig de gegevens van de andere partij te checken. Dit kan via https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/controleer-handelspartij.html. Doe ook aan prijsvergelijking: is de gevraagde prijs reëel? Als iets te mooi is om waar te zijn, dan is dat meestal ook zo. Lees hier meer over internetoplichting en tips hoe dat te voorkomen: https://www.politie.nl/themas/internetoplichting.html.