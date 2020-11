Getuigen gezocht! Gewapende woningovervallers stelen auto

Overval

Meerdere mannen drongen gisteren rond 19.30 uur de woning van het slachtoffer binnen. Onder bedreiging van een mes stond het slachtoffer zijn autosleutels af aan de mannen. De daders zijn vervolgens in de auto van het slachtoffer gevlucht richting de A2. Het gaat om een witte BMW 316.

Signalement

De mannen droegen donkere kleding waarvan zij de capuchons verhullend over hun gelaat hadden getrokken.

Veel vragen

De recherche heeft nog veel vragen over wat er precies gebeurd is. Van het slachtoffer is een aangifte opgenomen. Wij deden buurtonderzoek en gingen na of er (beveiligings-)camera’s in de buurt hangen waarvan de beelden ons mogelijk kunnen helpen om het plaatje compleet te krijgen.

Getuigen gezocht

Wij zoeken getuigen die ons meer kunnen vertellen over de daders en de overval.

Misschien heb jij de daders gezien toen zij zich voor of na de overval in de omgeving bevonden van het Marktplein in Lith. Of wellicht ken je mensen die hen hebben gezien.

of de overval in de omgeving bevonden van het Marktplein in Lith. Of wellicht ken je mensen die hen hebben gezien. Of woon je in de buurt en heb je camerabeelden? Deel die beelden dan met ons als dat nog niet is gebeurd.

De daders verplaatsten zich na de overval met de van het slachtoffer buitgemaakte witte BMW 316. Heb je ze daarin zien rijden? Geef dat dan aan ons door.

Het valt overigens niet uit te sluiten dat de daders mogelijk een andere auto of voertuig ter ondersteuning hebben gebruikt voor of na de overval. Dus laat het ons weten als je daar informatie over hebt.

Ook mensen die andere opvallende en/of verdachte zaken hebben gezien in de omgeving tijdens de overval vragen wij nadrukkelijk om contact met ons te leggen.

Elk aanknopingspunt kan helpen!



Bel ons via 0900 8844. Liever anoniem? Dat kan ook door 0800 7000 (Meld Misdaad Anoniem) te bellen. Online tippen en afbeeldingen (of bewegende beelden) insturen kan ook via onderstaand tipformulier.