Overval op tankstation aan de Fivellaan in Delfzijl

Rond 20.15 uur kwamen twee personen het tankstation binnen. Ze bedreigden de medewerker en eisten geld. Uiteindelijk heeft één van de verdachten de kassalade eruit gehaald en meegenomen.

Onderzoek

Beide verdachten zijn er vandoor gegaan. Vermoedelijk zijn ze de Weg naar den Dam overgestoken en via het fietspad richting het Vlotterspad gevlucht. Er is meteen een onderzoek gestart. Forensische opsporing heeft sporenonderzoek gedaan en meerdere eenheden hebben uitgekeken naar de verdachten. Ook zijn er camerabeelden veiliggesteld.

Signalement

De politie is nog op zoek naar de twee verdachten. De eerste verdachte wordt tussen de 16 en 25 jaar geschat. Hij heeft zeer waarschijnlijk een blanke huiskleur dan wel heel licht getint en is ongeveer 1.80 meter lang en draagt een donkere jas, vermoedelijk van het merk North Face. Zijn broek is donker en heeft opvallende –scheuren/gaten op de voorzijde. Hij draagt witte schoenen met een zwart patroon erin en had die avond een lichtblauw mondkapje op. In de winkel had hij zijn capuchon en een zwarte pet op.

De tweede verdachte wordt ook tussen de 18 en 25 jaar geschat. Hij had een donkere huidskleur en is ongeveer 1.80 meter lang. Hij droeg een donkere jas, mogelijk van het merk Parajumper. Daarnaast had hij een donkere broek aan. Net als de eerste verdachte droeg ook hij witte schoenen met een zwart patroon erin en een blauw mondkampje. Ook had hij een capuchon op.

Het postuur van beide verdachten is atletisch te noemen.

Camerabeelden

Beschikt u over camera’s die mogelijk beelden hebben gemaakt van de verdachten, bijvoorbeeld tijdens hun vluchtroute of vlak voor of na het incident? Of heeft u de verdachten gezien? Dan komen we graag met u in contact. Ook als u over informatie beschikt die van belang kan zijn voor ons onderzoek horen we het heel graag. Mogelijk kent u iemand in uw omgeving die aan het signalement voldoet en ineens over meer contant geld beschikt dan daarvoor. Laat het ons weten via 0900 – 8844. U kunt ook altijd anoniem informatie delen via 0800 – 7000.