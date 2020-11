Onderzoek ondermijning 5 verdachten

Vorig jaar werden in december op meerdere locaties in de gemeente Maasdriel doorzoekingen gedaan. In een bedrijfspand aan de Parallelweg in Hedel is een hennepkwekerij aangetroffen met circa 23.000 hennepstekken. Naast deze planten, zijn toen ook meerdere goederen in beslag genomen. De doorzoekingen, onder leiding van de rechter-commissaris en de officier van Justitie waren het gevolg van een uitgebreid rechercheonderzoek naar ondermijnende criminaliteit. Daarmee is het onderzoek afgerond en wordt dossier opgemaakt dat wordt overgedragen aan het Openbaar Ministerie.



Meerdere verdachten

In dit onderzoek zijn 5 personen aangehouden. De hoofdverdachte is een 31-jarige man uit Kerkdriel. Hij is donderdag na zijn inverzekeringstelling, door de officier van justitie weer in vrijheid gesteld.

De andere verdachten zijn eerder aangehouden en verhoord. Het gaat om zijn vader (58 jaar, gemeente Maasdriel) en zijn 23-jarige vrouw alsmede een ander familielid (62 jaar, Kerkdriel) en een kennis (27 jaar, zonder vaste woon- of verblijfplaats).

Stevige aanpak De Waarden

Elise Meier is politiechef in werkgebied De Waarden. Ook voor haar is drugscriminaliteit een serieus probleem in de Bommelerwaard. Politiechef Elise Meier: “Er zijn de afgelopen jaren veel locaties ontdekt waar hennep gekweekt werd of synthetische drugs geproduceerd. Gelukkig krijgen we als politie en ook wel gemeente, steeds vaker (anonieme) tips die ons helpen in de aanpak van deze criminaliteit. Daar zijn we blij mee, want we dringen de drugscriminaliteit alleen met z’n allen terug. Als politie kunnen ons werk goed doen als we veel informatie krijgen. Wie zit erachter, wie verdient hier zijn geld mee? Deze onderzoeken zijn soms ingewikkeld, vragen wat meer tijd. Nu dus dit moment om een resultaat te delen”.



Zand in het tandwiel strooien

Naast de reguliere aanpak van hennep en drugslabs door de politie, zijn ook partners áchter de schermen’ actief betrokken bij de ondermijningsaanpak. Denk aan belastingonderzoeken naar witwassen van crimineel geld of het bestuurlijk aanpakken van een ondernemer of huisbezitter, zoals ook hier burgemeester Van Kooten van de gemeente Maasdriel.



Wat is ondermijning?

Criminelen kunnen hun illegale activiteiten- of georganiseerde misdaad- vaak niet uitvoeren zonder de hulp van ‘gewone burgers’. Ook hebben criminelen bijvoorbeeld transport, opslagruimten, woningen en vergunningen nodig. Om het criminele vermogen wit te wassen is de bovenwereld ook van belang. In dit geval is er gebruikgemaakt van bedrijfspanden en een woning om ‘criminele activiteiten’ uit te voeren en veel geld te verdienen door illegale praktijken.

Samen sterk tegen ondermijning

Prioriteit van politie, OM en bestuur is de aanpak van de onzichtbare economie die vermenging van onder- en bovenwereld (ondermijning) veroorzaakt. Gezamenlijk trekken de overheidsinstanties op om informatie te delen over ondermijningsonderzoeken en te kunnen reageren op zaken die niet kloppen. Deze acties zijn onderdeel van een groter rechercheonderzoek.



Wat kunt u doen tegen ondermijning?

Iedereen kan te maken krijgen met ondermijnende criminaliteit. Ziet, hoort of ruikt u onraad? Neem dan direct contact op met de politie via 0900- 8844. Als elke seconde telt, neem dan contact op met 112. Iedere melding kan van belang zijn voor een onderzoek. Geeft u liever anoniem informatie door, dan kan dat uiteraard via Meld Misdaad Anoniem, via 0800-7000.