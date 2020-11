87-jarige vrouw beroofd, politie zoekt getuigen

Rond 11:00 uur had de vrouw net boodschappen gedaan bij het winkelcentrum aan het Leeuwerikplein. Zij liep met haar rollator en haar boodschappentas over de brug in de richting van de Meeuwstraat, toen een jongeman plotseling de tas uit haar hand rukte. De dader rende met de tas in de richting van het winkelcentrum en sloeg na de brug rechtsaf. Daarna rende hij verder langs het water. Het slachtoffer raakte bij het incident niet gewond, maar is ontzettend geschrokken. Na de beroving belde een getuige direct de politie. Agenten hebben in de omgeving gezocht naar de verdachte, maar hebben hem niet meer aangetroffen.



De dader was een jongeman van vermoedelijk 16 - 18 jaar oud. Hij had een lichte huidskleur, een donkerblauwe/ zwarte jas en droeg de capuchon over zijn hoofd. Zijn schoenen en broek waren ook donker van kleur.



De politie doet onderzoek naar de beroving en zoekt getuigen. Heeft u rond 11:00 uur de beroving op de brug bij het Leeuwerikplein gezien? Heeft u de mogelijke dader voor of na het incident in de omgeving gezien? Heeft u een camera in de buurt en beelden van de verdachte? Of heeft u andere informatie over de beroving? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of bel met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.



2020235046