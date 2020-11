Op donderdagmiddag kreeg de politie melding dat er in de bewuste woning mogelijk een vuurwerkbom aanwezig zou zijn. In de woning vond de politie een stuk metaal waaraan vuurwerk was gebonden. De gewaarschuwde E.O.D. kwam ter plaatse om het voorwerp af te voeren en te vernietigen.



De politie stelt een onderzoek in naar de 32-jarige bewoner van het pand.



2020237129