Verdachte aangehouden in onderzoek naar sextortion

Dreigt iemand eventuele naaktfoto’s van jou te delen met je familie, klasgenoten of collega’s? Ga niet in op deze bedreigingen. Als je doet wat er wordt gevraagd, kan de persoon jou verder chanteren. Het is geen garantie dat dit stopt als jij doet wat er wordt gevraagd. Vaak vragen de afpersers juist nog meer geld of nog meer pikante beelden. Je kunt bij de politie altijd aangifte doen van sextortion. Kijk voor tips op vraaghetdepolitie.nl of op helpwanted.nl