Politie houdt verdachte aan voor auto-inbraken

Nadat agenten rond 9.15 uur in de omgeving van de parkeergarage aan de Gedempte Gracht surveilleerden hoorden zij een luid autoalarm afgaan. Toen agenten een kijkje namen in de parkeergarage betrapte zij de 23- jarige man op heterdaad. Zij zagen dat er een groot aantal geparkeerde auto’ s schade hadden. Uit onderzoek bleken er 29 auto’s vernield te zijn, er werden daarbij verschillende steenresten en bakstenen aangetroffen. Bij het fouilleren van de 23- jarige verdachte werden er verschillende gestolen goederen aangetroffen. Deze goederen werden direct in beslaggenomen. Het rechercheonderzoek is op dit moment nog in volle gang en komen graag in contact met getuigen.



Iets gezien of gehoord?

Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u andere belangrijke informatie? Bel dan met 0900-8844. Anoniem bellen kan ook via 0800-7000.



Meer tips?

Wilt u meer tips om uw auto te beveiligen tegen auto-inbraak, kijk dan op: https://www.politie.nl/themas/diefstal-auto.html.