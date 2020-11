Dertien aanhoudingen in drugsonderzoek Rotterdamse haven

Dertien verdachten

Het gaat in totaal om 13 verdachten in de leeftijd tussen 28 en 37 jaar oud. Vier van hen worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie. Een achttal aanhoudingen betreffen personen die werkzaam zijn in de haven. In het onderzoek is ook de afdeling Integriteit van de Rotterdamse politie betrokken. Een ex-agent, die recent de politieorganisatie heeft verlaten, is aangehouden op verdenking van corruptie, computervredebreuk en het schenden van het ambtsgeheim.

Dure spullen

Tijdens de doorzoekingen werden op 3 november naast contante geldbedragen onder meer een vuurwapen, een gestolen auto, luxe merkkleding en dure kledingaccessoires aangetroffen. Deze goederen zijn in beslag genomen.

Combiteam Havens

Het onderzoek van de politie en het OM werd ondersteund door het Combiteam Havens, een nieuw samenwerkingsverband van politie, FIOD, Rijksrecherche en het Openbaar Ministerie. Het team onderzoekt zware vormen van georganiseerde ondermijnende criminaliteit die de integriteit en veiligheid aantasten van havens zoals die van Rotterdam en Vlissingen.

Arjan de Zwart, Sectorhoofd van de Dienst Regionale Recherche van de politie eenheid Rotterdam: “Als Rotterdamse recherche investeren wij samen met onze partners veel in het ontmantelen van deze criminele organisaties en focussen we ons ook op de corrupte contacten. Dat doen we met kennis van de haven en de regio. Criminele organisaties bedienen met hun activiteiten in de haven vele andere criminele organisaties door heel het land. Daarom is deze stevige interventie hierop vanuit de politie, het Openbaar Ministerie en het Combiteam Havens van groot belang om dat te doorbreken.”