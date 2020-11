Doorgeladen vuurwapen van straat en verdachten aangehouden

Stockfoto politie

Rond 03.00 uur zag een bewoner, in de Generaal Smutsstraat, twee jongens op een scooter, die zijn aandacht trokken. Hij aarzelde niet en belde de politie. Met een goed signalement en de wetenschap dat inmiddels een persoon weer op de scooter was vertrokken, stelden agenten een onderzoek in.



Zwart tasje

Op de Generaal Smutsstraat zagen zij een jongeman die aan het signalement voldeed. Hij was gekleed in een grijze Hoody en had een zwart schoudertasje om. Bij het zien van de politie ging hij er als een haas vandoor. Na een korte achtervolging werd de 23-jarige Rotterdammer aangehouden. Echter zonder tasje. Met behulp van de diensthond werd korte tijd later het tasje op de vluchtroute aangetroffen met daarin een doorgeladen wapen. Dit werd in beslag genomen en veiliggesteld.



Tweede verdachte

Tijdens het wachten op de diensthond met zijn begeleider meldde een jongeman op een scooter zich bij de agenten. Hij was geïnteresseerd in wat zij aan het doen waren. Toen bleek dat hij geen identiteitsbewijs bij hem had, werd hij aangehouden. Na onderzoek in het zwarte tasje bleek daar het rijbewijs van deze jongen in te zitten, eveneens een 23 jarige Rotterdammer.

Beide verdachten zijn ingesloten.