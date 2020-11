Douane en Zeehavenpolitie ondertekenen nieuw samenwerkingsprotocol

Drugsvangsten volgen elkaar in hoog tempo op. Het is duidelijk: in het Rotterdamse havengebied groeit het aantal criminele activiteiten. Goede en duidelijke afspraken zijn nodig om een integere Rotterdamse haven te realiseren. Daarom werd het nieuwe samenwerkingsprotocol ondertekend door de Douane en het district Zeehaven van de politie.

Het samenwerkingsprotocol

Met dit protocol wordt een gecoördineerde aanpak van de overheid, en in het bijzonder van de Douane en de Zeehavenpolitie, vormgegeven. Deze aanpak is noodzakelijk en versterkt bovenal de gezamenlijke handhaving. Het protocol geeft richtlijnen met betrekking tot gezamenlijk operationeel optreden rond de uitvoering van toezicht en opsporing en is tegelijkertijd een instructie voor medewerkers van beide diensten. Het protocol geeft onder andere invulling aan gezamenlijke acties, planning, taken, bevoegdheden, kaders voor gegevensdeling en de intentie om andere samenwerkingsvormen verder vorm te geven. De ondertekening vond plaats aan de Reeweg in Rotterdam, op het kantoor van Douane Rotterdam Haven.