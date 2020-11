Politie houdt man aan na diefstal met geweld Dordrecht

Stockfoto politie

Op die bewuste dag had een 39-jarige man uit Duitsland via internet een afspraak gemaakt om in Dordrecht een auto te kopen. Samen met een vriend reisde hij af naar Nederland waar ze In de wijk Crabbehof met de verkoper en een metgezel afspraken en een proefrit gingen maken. Die proefrit eindigde niet in een verkoop, maar in beroving. Het slachtoffer liep een klap op zijn hoofd op en werd wakker in het ziekenhuis, een slechte ervaring rijker en duizenden euro’s gestolen geld armer. De politie startte direct een onderzoek dat naar de verdachte leidde. Hij zit vast en wordt voorgeleid.