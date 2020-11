Twee mannen aangehouden na steekincident

Op donderdag 5 november 2020 om 12.30 uur werden agenten aangesproken op de Hagemuntweg in Etten-Leur. Twee mannen meldden dat ze kort daarvoor bedreigd waren en dat een man op hun had ingestoken met een mes. Een van de mannen was daarbij lichtgewond geraakt. De man was met een andere in een auto weggereden. De agenten waarschuwden direct het Operationeel Centrum zodat het kenteken van de auto doorgegeven kon worden aan alle eenheden.