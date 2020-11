Vier aanhoudingen na diefstal

Op vrijdag 6 november 2020 om 1.00 werd een surveillance-eenheid naar de Max Bruchstraat in Waalwijk gestuurd. Bewoners hadden het Operationeel Centrum gebeld met de melding dat er een harde knal was geweest. De agenten troffen op een parkeerplaats een auto op zijn kant. Wat in eerst instantie leek op een verkeerszaak bleek een diefstal te zijn. De katalysator was onder de auto weg gehaald. Men had hem los geslepen.