Aanhouding na overvallen op pizzeria’s

Pizzeria Neringweg

In een week tijd werden de medewerkers van de pizzeria aan Neringweg twee keer overvallen. Afgelopen donderdag rond 18.00 uur kwam er een man binnen met een steekwapen die geld eiste. De pizzeria had echter niet veel geld in kas. Met een klein geldbedrag is de overvaller op de fiets gevlucht in de richting van de Poststraat. Op dinsdag 3 november vond er ook een overval plaats op dezelfde zaak. Dat was rond 21.25 uur. Een overvaller dreigde daarbij met een wapen. De medewerkers zijn uiteraard beide keren enorm geschrokken.

Signalement overvaller Neringweg op 5 november

- Een man van 20-30 jaar oud en zo’n 1.70 m lang;

- lichtgetinte huidskleur en opvallend grote ogen;

- haardracht: kaal, met een beetje haar aan de zijkanten;

- hij heeft een klein baardje op zijn kin en een dun snorretje;

- kleding: hij droeg een donkere jas met een brede capuchon.

Pizzeria Weverstraat

Vervolgens vindt diezelfde donderdagavond rond 21:00 uur een overval plaats op een pizzeria aan de Weversstraat. De dader komt ook hier binnen, dreigt met een mes en vraagt om geld. Ook bij deze overval maakt hij een klein geldbedrag buit en gaat er te voet vandoor in de richting van de Passage. Uiteraard zijn de medewerkers enorm ontdaan van deze brutale overval.

Signalement verdachte Weverstraat

- Man van ongeveer 20-25 jaar, 165 -170 m lang met een mollig postuur;

- hij heeft een getinte huidskleur en een zwarte baard;

- de man droeg geen mondkapje, maar had een zwarte jas en de capuchon over zijn hoofd. Hij droeg verder een blauwe spijkerbroek;

- de man heeft opvallende x-benen.

Aanhouding

Direct na de overval op de pizzeria aan de Neringweg is via burgernet een signalement afgegeven. Een oplettende stadsgenoot heeft op basis van dit signalement een verdachte herkend, waardoor een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats kon worden aangehouden. Hoewel het mogelijk is dat deze verdachte betrokken is geweest bij de andere twee overvallen, is dit nog niet geheel duidelijk. Daarom zijn wij nog steeds op zoek naar getuigen van alle de drie overvallen op 3 en 5 november.



Heeft u iets gezien?

Was u op 3 en/of 5 november op genoemde tijdstippen in de buurt van de Neringweg of de Weverstraat? Heeft u één van deze overvallen gezien en nog niet gesproken met de politie? Heeft u camerabeelden van een overval? Of heeft u wellicht iemand hard zien wegrennen of fietsen die voldoet aan één van bovenstaande signalementen? Heeft u iets gehoord over de overvallen? Neemt u dan contact op met de politie via 0900-8844 of onderstaand tipformulier. Wilt u liever anoniem iets melden? Dat kan ook via MOnline of telefoon 0800-7000.