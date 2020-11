Update Politieonderzoek naar overleden vrouw

De vrouwelijke verdachte was gisteren door de rechter-commissaris heengezonden. Kort daarna werd er bij de politie aanvullende informatie bekend tegen deze verdachte. Daarop is de vrouw vanmorgen aangehouden in een (andere) woning in Nijkerk.



Bij de aanhouding van deze verdachte vanmorgen, trof de politie een persoon in de woning aan met verwondingen. Deze persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft direct onderzoek gedaan naar de oorzaak van deze verwondingen. Omdat vermoed wordt dat er sprake is van een poging tot moord danwel doodslag, is in dit onderzoek vanmiddag een 47-jarige man aangehouden. De aanhouding vond plaats in Amsterdam. Deze aangehouden man wordt samen met de 46-jarige vrouw verdacht van poging moord danwel poging doodslag.



In verband met beide lopende onderzoeken doen we geen verdere mededelingen over het slachtoffer of eventuele onderlinge relaties.



^JA