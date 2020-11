Politie zoekt getuigen bij onderzoek overleden vrachtwagenchauffeur A1 (Bruggelen)

Het is ons bekend dat deze parkeerplaats langs de A1 ook bekend staat als plek waar mannen elkaar ontmoeten. Wanneer u behoefte heeft aan een gesprek of informatie wilt delen met iemand van de politie die uit de LHBTIQ+ gemeenschap komt kunt u via mail of telefonsich contact opnemen met de collega’s van Roze in Blauw: 088-169 1234 (24/7).

Voor meer informatie over Roze in blauw: https://www.politie.nl/themas/roze-in-blauw.html