Beroving: getuigen gezocht!

Een 24-jarige inwoner van Hoorn werd in de nacht van vrijdag op zaterdag beroofd van kleding en persoonlijke spullen door een groep van 5 tot 6 onbekend gebleven personen. De 24-jarige man liep over de Wilhelminalaan en werd daar belaagd door een aantal jongemannen, vermoedelijk in de leeftijd van 17-20 jaar.

De politie doet onderzoek en is op zoek naar mensen die mogelijk iets gezien hebben in (de omgeving van) de Wilhelminalaan tussen 00.45 en 01.00 uur. Heeft u iets gezien dat te maken kan hebben met deze beroving? Neem dan a.u.b. contact op met de politie in Hoorn via tel.nr. 0900-8844. Vermeld u er a.u.b. zaaknummer 2020238076 bij.

Heeft u informatie, maar doet u liever anoniem melding? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr. 0800-7000.

2020238076