Coldcasekalender: wie is deze man?

Omschrijving van de overleden man

De man is vermoedelijk van Oost-Europese afkomst en zijn leeftijd werd in 2006 geschat tussen de 25 en 45 jaar. Hij had een fors, atletisch postuur met opvallend gespierde bovenbenen. De man had een lengte van ongeveer 1.70 meter, zwart haar en bruine ogen.

De man was die woensdag 15 november 2006 gekleed in:

- een T-shirt met lange mouwen met horizontale wit-blauwe banen van het merk JoL in de maat XL. Op de linker schouder van het shirt zat een knoopsluiting

- een donkerblauw T-shirt (korte mouw), met een witte rand van het merk Storm, maat L. Op de voorzijde stond de tekst ‘can wait’

- een groen T-shirt met lange mouw van het merk Zara Basic;

- een lichtblauwe spijkerbroek met knoopsluiting van het merk Denim Texbasic in maat 44

- een grijze boxershort van het merk Dim.

Vlakbij het lichaam werd een donkerbruin leren herenjack met ritssluiting aangetroffen van het merk NW in de maat XL. Ook werden grijze wollen handschoenen en lichtbruine schoenen met kleefbandsluiting aangetroffen.

Heeft u informatie?

De coldcaseteams van de politie doen er alles aan om oude zaken alsnog op te lossen. Daarbij kunnen zij uw hulp goed gebruiken!

Heeft u informatie die bij zou kunnen dragen tot het vaststellen van de identiteit van deze man of heeft u anderszins informatie die voor het politieonderzoek van belang zou kunnen zijn? Dan verzoeken wij u om deze informatie met de politie te delen via telefoonnummer: 0900-8844 of e-mail: coldcase.noord-holland@politie.nl.

Wilt u liever anoniem blijven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer: 0800-7000.