Getuigen gezocht overval slijterij

De politie ontving een melding van een oplettende burger die twee mannen zag die zich verdacht gedroegen voor de Gall & Gall aan de Escamplaan. Terwijl agenten aanrijdend waren, ging het overvalalarm van de slijterij af. Bij de overval werd geld uit de kassalade weg genomen, de twee daders zijn daarna met een derde verdachte op een scooter gevlucht. Alle drie de mannen waren donker gekleed. Tijdens het wegrennen hebben zij een wapen achter gelaten op straat. Deze is veilig gesteld door agenten en onderzocht door Team Explosieven Verkenning. Het bleek te gaan om een nepwapen. De scooter, die als gestolen stond geregistreerd, is gedumpt aan de Soestdijksekade. Agenten hebben de scooter in beslag genomen en FO doet onderzoek. De politie maakte direct een zoekslag in de omgeving. De overvallers werden echter niet meer aangetroffen.



Getuigen gezocht

De politie onderzoekt deze overval en is op zoek naar getuigen of beelden van de omgeving Escamplaan en Soestdijksekade. Heeft u iets gezien? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Heeft u beelden? Deel deze dan met de politie via dit tipformulier.