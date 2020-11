Hagenaar aangehouden voor mishandeling tramcontroleur

Controleurs troffen de man slapend aan in de tram en vroegen hem naar zijn vervoersbewijs. De man bleek geen geldig vervoersbewijs te hebben en droeg geen mondkapje in het openbaar vervoer. Toen de controleurs vroegen naar zijn legitimatiebewijs, werd de man boos en sloeg hij de controleur op haar oog. Collega’s van de HTM-controleur wilden de man aanhouden, hierbij raakte nog een andere controleur gewond. De verdachte is aangehouden en wordt verhoord. De controleurs doen aangifte van mishandeling, de politie heeft de zaak in onderzoek.



Geweld tegen mensen met een publieke functie

De politie tolereert geen verbaal of fysiek geweld tegen opsporingsambtenaren, politiemensen, hulpverleners en overheidspersoneel en treedt er daadkrachtig tegen op. Wie agressie of geweld pleegt tegen een werknemer met een publieke taak, moet snel en streng worden gestraft. De dader wordt niet alleen strafrechtelijk, maar ook financieel aangepakt voor het veroorzaken van schade. Met het openbaar ministerie is afgesproken dat de strafeis bij geweld tegen medewerkers met een publieke taak altijd wordt verhoogd.